Sarabanda con l’Orchestra multietnica e gli studenti del liceo

in concerto con l’Oma e ilMusicale. Si svolgerà al Teatro Pietro Aretino di Arezzo ad ingresso gratuito il concerto a chiusura del laboratorio deldi Arezzo che ha coinvolto glidelMusicale nell’ambito del progetto. Stasera alle 19,di Arezzo invitare amici ed estimatori al Teatro Pietro Aretino di Arezzo per "in concerto", evento conclusivo del laboratorio musicale che ha coinvolto glidelMusicale di Arezzo nell’ambito del progetto, risultato tra i vincitori del bando per l’integrazione 2024 promosso dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Arezzo e sostenuto dal Bando Patrocini del Cesvot. La serata vedrà esibirsi glipartecipanti al laboratorio insieme a I Solisti deldi Arezzo, in un originale ensemble diretto da Enrico Fink con il principio di favorire lo scambio di idee ed esperienze, abbattere le barriere culturali e promuovere una società più aperta e inclusiva.