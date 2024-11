Ilrestodelcarlino.it - Santa Caterina torna in piazza Spallanzani

, patrona di Scandiano, rientra in. Dopo un anno di esilio ‘forzato’ dal centro storico, causato dal cantiere davanti alla statua di Lazzaro, la fiera dedicata atornerà nella sua sede originale dopo il rinnovo completo della. Un programma ricco che parte da domani con l’allestimento del luna park al parco della Resistenza, per poi arrivare alle giornate clou del mercato il 24-25 novembre e il 1° dicembre quando le strade si animeranno di ambulanti, hobbisti, produttori agricoli, opere dell’ingegno e associazioni del territorio. Il martirio disi ricollega anche alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Per questo il Comune farà intersecare il programma ‘ResponsabiliTutti’ con la fiera. Nelle vie e piazze saranno presenti i banchetti delle associazioni che distribuiranno materiale per sensibilizzare i cittadini sul tema del contrasto alla violenza di genere.