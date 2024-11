Lapresse.it - Sanremo 2025: Carlo Conti, più di 24 cantanti big, annuncio 1 dicembre

saranno più di 24 ibig in gara. La lista con i nomi dei partecipanti sarà resa nota l’1. Le novità sul Festival targato, al via l’11 febbraio, sono state annunciate dallo stesso conduttore nel corso di un panel alla Milano Music Week al Castello Sforzesco di Milano.“Aumenteremo le canzoni”“E’ un momento in cui non dormo la notte, ogni tanto mentre dormo sento un ritornello di una canzone che ho messo da parte e mi viene il dubbio. E’ un momento che sento con maggior responsabilità, perché la scelta delle canzoni è la cosa più importante. Avevamo previsto 24 canzoni e le aumenteremo“, ha dettonel corso di un panel alla Milano Music Week per parlare del ‘suo’ nuovoha poi annunciato che iin gara saranno annunciati il 1nel Tg1 delle 13.