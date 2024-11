Anteprima24.it - Raccordo autostradale, auto si ribalta: un ferito

Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale questa mattina sulBenevento-San Giorgio del Sannio, in direzione del comune del Medio Calore a circa 700 metri dallo svincolo. Un'vettura, per cause in corso d'accertamento, si èta probabilmente a causa del fondo stradale viscido. Sul posto i Vigili del Fuoco per rimettere in carreggiata l'vettura, il personale del 118 per soccorrere il conducente e i Carabinieri per effettuare i rilievi. Pesanti disagi al traffico.