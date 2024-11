Iodonna.it - Questa sera l'incontro tra i cittadini e le famiglie dei contadini. Nel frattempo Marco è sempre più attratto da Giordana e Annamaria prova un sentimento per Daniele

Quinto appuntamento,– alle 21.30 sul NOVE –, con Il contadino cerca moglie 2024, il dating show bucolico condotto da Gabriele Corsi. Protagonisti cinque(tra cui una ragazza) alla ricerca di un’anima gemella disposta a lasciare la città per trasferirsi in campagna. Se nella scorsa puntata ie le cittadine hanno dovuto affrontare le “grandi prove”,la sfida è incontrare ledei. “Il contadino cerca moglie 2024”: chi sono i 9X Leggi anche › Nella quarta puntata di “Il contadino cerca moglie 2024” baci, zappe e grandi prove Il contadino cerca moglie 2024, le anticipazioni della quinta puntataNella fattoria in Toscana di, per Leonardo, Mirco eil primoè con Silvia, sorella maggiore della contadina che mette subito al lavoro i ragazzi nell’orto.