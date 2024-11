Ilfattoquotidiano.it - Porta un bambino di 9 anni nel bosco, al buio, e lo lascia lì senza cibo e acqua. Ritrovato 24 ore dopo con ferite, danni cerebrali e droga nel sangue

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ha abbandonato undi novenele non ne ha comunicata la scomparsa per ore. Siamo nell”East Lothian e la notizia la dà la Bbc. Ashley McGovern, 31, hato ila Brock Wood, vicino al villaggio di Spott, il 9 settembre 2022. Lo hatoscarpe,calzini e privo di. Il bimbo è stato24 orequando un uomo che passeggiava nelcon in cane lo ha sentito piangere. Ilpresentavaal petto e al collo, lesionie sono state rilevate tracce di cocaina e alcol nel. Ma qual è la dinamica dei fatti? McGovern e ilsi trovavano insieme ad altre persone nel giorno della scomparsa. Lui ha giocato con degli amici e secondo le descrizione dei presenti era “di buon umore”. Verso le 19, McGovern lo ha fatto salire in auto, si è diretta in campagna e ha parcheggiato in una piazzola vicino al