Napoli, Ancora: "Conte? Siamo sempre stati amici, è uno dei migliori allenatori al Mondo"

Su CRC, Radio partner della SSC, è intervenuto il personal trainer ed educatore alimentare del club azzurro, Tiberio, per parlare del lavoro che viene svolto quotidianamente con la squadra. Queste le sue parole:“Sono stato un ex calciatore ed hocurato l’aspetto fisico, anche 30 anni fa. Questa visione, quasi maniacale, che avevo di curarmi l’alimentazione e fare allenamenti sulla forza, mi ha dato l’idea completa di quella che poteva essere l’efficienza fisico-organica di ogni calciatore. Ho studiato e ho preso qualifiche mentre giocavo: questo mi ha permesso di mettere in pratica quello che adesso è diventato il mio lavoro. Ho iniziato ad usufruire dei vantaggi che potevo trarre dalla cura del dettaglio. Così ho potuto avere una carriera più lunga: sono arrivato a giocare fino a 40 anni.