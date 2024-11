Ilrestodelcarlino.it - Marecchia, cura anti-alluvioni. Scavi per aumentare la portata

Si scava nelper contenere le ondate di piena e limitare i rischi di esondazioni in città. Sia con l’alluvione in Romagna del maggio 2023, che con gli eventi atmosferici che hanno colpito la provincia a settembre e ottobre, il livello delè salito in maniera preoccupante, tenendo in apprensione la città. Oggi la Regione prevede opere per migliorare lad’acqua del fiume e alzare la soglia critica del fiume in occasione ad eventi meteorici eccezionali. Il dipartimento regionale per la sicurezza territoriale e la protezione ha avviato da alcune settimana il primo lotto di lavori per il ripristino delle opere idrauliche di difesa delle sponde del, che interessa i comuni di Rimini e di Santarcangelo. Per quanto riguarda Rimini, l’intervento vuole far tornare il deviatore del, nel tratto compreso tra il ponte degli Scout e quello di via Coletti, com’era originariamente.