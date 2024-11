Ilnapolista.it - La mamma di Ciro Esposito: «Non frequento gli stadi, ma non credo sia stato fatto molto»

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuta Antonella Leardi, madre di, sull’iniziativa della Curva B del Maradona in memoria del ragazzo:«Nongli, ma nonsia. È impossibile rimuovere la violenza, ma è importante diffondere un messaggio di pace a livello culturale. Ancora oggi porto l’esempio di Ciro nelle scuole provando a far capire che la violenza non porta da nessuna parte. Sabato è il Ciro Day, il giorno del suo quarantesimo compleanno, sarà svelato un murale in suo onore a Scampia, in Piazza Ciro Esposito, invito i napoletani a venire, non mi interessa che venga il cantante o l’attore ma la gente che rappresenta Napoli. Preferisco vivere mio figlio piuttosto che piangerlo, specialmente nel suo giorno.