La campagna Se io non voglio tu non puoi per combattere la violenza di genere

Facebook WhatsAppTwitter La lotta contro ladiprende nuova forma grazie alla“Se io non, tu non“, lanciata dalla Fondazione “Una Nessuna Centomila” in concomitanza con la Giornata Internazionale per l’eliminazione dellacontro le donne. L’iniziativa si propone di mettere in evidenza l’importanza del consenso, sottolineando come questo non sia una mera concessione ma un diritto fondamentale. Per supportare questo messaggio, molti artisti e attivisti famosi hanno deciso di unirsi al progetto, portando visibilità a una causa che merita attenzione.Un messaggio potente e necessarioLapromossa dalla Fondazione “Una Nessuna Centomila” ha come obiettivo quello di accrescere la consapevolezza riguardo alladi, un fenomeno che continua a colpire molte donne in tutto il mondo.