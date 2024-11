Anteprima24.it - Ispettrici lavoro aggredite in Irpinia, la condanna dell’INL

Tempo di lettura: < 1 minuto“La violenza verbale e ancor peggio fisica nei confronti degli ispettori delche operano a tutela della regolarità delle prestazioni lavorative è intollerabile: l’Ispettorato Nazionale delesprime il proprio biasimo a seguito del grave episodio avvenuto ad Avellino ai danni di duedele si riserva le opportune azioni nei confronti dei responsabili. Atti di simile violenza minano la sicurezza e l’efficacia dei servizi pubblici con grave nocumento per le persone direttamente coinvolte ma anche per l’intera collettività poiché viene gravemente leso il buon funzionamento delle istituzioni”.Lo sottolineano, in un comunicato, Il Direttore centrale della Vigilanza, Aniello Pisanti, unitamente al Direttore della Direzione interregionale delsud Italia, Giuseppe Patania, che rendono nota l’aggressione a dueavvenuta durante un’attività di vigilanza a Sirignano, in provincia di Avellino, in un esercizio commerciale dove si trovavano per evadere una richiesta d’intervento.