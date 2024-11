Giornata mondiale Pesca Confeuro | Appello per sostenibilità e tutela mari

Leggi su Ilfaroonline.it

“Oggi, 21 novembre, si celebra in tutto il mondo ladella. Una data dall’importante significato simbolico e sociale al fine di porre l’attenzione su un comparto strategico per l’economia, l’ambiente e la nostra comunità, ma che attualmente si trova a vivere una crisi preoccupante, con conseguenze dirette per l’alimentazione umana, la biodiversitàna e l’equilibrio degli ecosistemi. L’urgenza di una azione coordinata e internazionale è più che mai evidente“. Così, in una nota stampa, Andrea Tiso, presidente nazionale, la Confederazione degli Agricoltori Europei e del Mondo. “La, non a caso, rappresenta una risorsa fondamentale per la nutrizione e la sicurezza alimentare di miliardi di persone – prosegue Tiso – ma lo sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche, laclandestina, e l’inquinamento stanno rapidamente deteriorando i, mettendo al contempo a rischio non solamente l’equilibrio della faunana, ma anche il sostentamento di milioni di lavoratori, che vivono grazie a questa attività.