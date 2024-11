Anteprima24.it - Eduscopio 2024, la classifica dei migliori licei e istituti tecnici di Napoli

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiIl liceo scientifico del Convitto Vittorio Emanuele II è la migliore scuola superiore die provincia. Ad affermarlo è l’edizione 2023/24 di.it, la piattaforma digitale della Fondazione Agnelli, con dati aggiornati sulle scuole secondarie di II grado. Uno strumento rivolto a studenti e famiglie, per orientarsi nella scelta degliche meglio preparano agli studi universitari o al lavoro dopo il diploma. Il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli ha analizzato i dati di circa 1.326.000 diplomati italiani, in tre successivi anni scolastici (2018/19, 2019/20, 2020/21), relativi a circa 7.850 indirizzi di studio di statali e paritarie.Dunque il Convitto Nazionale, fondato in età napoleonica, si impone su tutti. Lo storico istituto di piazza Dante (con succursale al largo Miracoli), secondo i parametri ditocca il punteggio più alto in assoluto (85.