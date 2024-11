Gaeta.it - Dramma a Borgata Roccette: omicidio sconvolge la comunità di Giaveno

Il recenteavvenuto a, una frazione di, ha scosso profondamente la tranquillità del luogo. Tra il 29 e il 30 settembre del 2022, Marco Gilioli, un uomo di 37 anni già noto per problemi di salute mentale, ha ucciso il suo vicino, Emilio Mazzoleni, di 71 anni. L'episodio ha suscitato un ampio dibattito sia nellalocale che nelle istituzioni riguardo alla gestione dei pazienti con disturbi psichiatrici e alle responsabilità delle autorità sanitarie coinvolte.La confessione e il processo di GilioliDurante l'udienza di convalida del fermo, Gilioli ha rivelato di aver agito sotto l'influenza di "voci" che lo incoraggiavano a commettere il delitto. Tale dichiarazione è stata un elemento centrale per i giudici della Corte d'Assise, che hanno deciso di assolvere Gilioli per incapacità di intendere e volere.