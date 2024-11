Puntomagazine.it - Detenzione e spaccio di stupefacenti: i Carabinieri di Atripalda arrestano un 46enne

Leggi su Puntomagazine.it

Ordine di esecuzione cautelare in carcere per il reato didinei confronti di un uomoNel corso del pomeriggio di ieri, idella Stazione di, hanno notificato, ad una persona del luogo, già nota alle Forze dell’Ordine, un ordine di esecuzione in carcere emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Avellino.L’uomo riconosciuto colpevole del reato didi, per fatti commessi nell’anno 2020, dovrà espiare 5anni, 2mesi e 27 giorni di reclusione.L’arrestato, al termine delle operazioni di rito, è stato associato alla casa circondariale di Bellizzi Irpino.Se ti va lascia un like su Facebook, seguici su X e InstagramL'articolodi: idiunproviene da Punto! - Il web magazine.