Coppa Davis l’Italia batte l’Argentina e vola in semifinale Decisivo il doppio Sinner-Berrettini

è indi2025, grazie al successo delazzurro composto da Jannike Matteoper 6-4 7-5 sugli argentini Gonzalez-Molteni, che ha dato agli azzurri la vittoria per 2-1 nel quarto con l’Albiceleste. Sabato inaffornterà l’Australia. Il numero 1 del mondo aveva sconfitto il rivale argentino Sebastian Baez (6-2, 6.1). Il risultato tra le due nazionali è tornato quindi in parità dopo la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Francisco Cerundolo.Il match diI due precedenti sorridevano alno: suoi i sedicesimi di Pechino 2023 e degli Australian Open di questo gennaio, primo Slam conquistato da. L’altoatesino si è mostrato però un po’ appannato contro Baez (numero 27 al mondo). Il match è filato liscio e l’argentino non ha mai impensierito il numero 1 al mondo.