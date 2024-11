Ilfattoquotidiano.it - Continua l’effetto Trump, il bitcoin mette nel mirino quota 100mila dollari

La soglia deisi avvicina per unchea salire, spinto dal. Il presidente eletto ha annunciato una legislazione di favore e la volontà di fare gli Usa l’hub delle criptovalute, oltre all’intenzione di costituir una riserva strategica di. Dal giorno delle elezioni ilè salito di quasi il 50% passando dai 68mila agli attuali 97.500. Oggi lezioni sono in rialzo di un altro 3%.Nei giorni scorsi, inoltre, l’hedge fund MicroStrategy ha annunciato che aumenterà del 50% la vendita di obbligazioni per finanziare ulteriori acquisti della criptovaluta, per un ammontare record di 4,6 miliardi. In scia alla principale criptovaluta si muovono anche Ether (+1,9%)e Dogecoin (+2%).Comprareo ether, “equivale a comprare una fiche al casinò, non ad avere una banconota” perché si tratta di attivi che non possono definirsi nemmeno “criptovalute”, ha avvertito ieri la vice direttrice generale ella Banca d’Italia Chiara Scotti nel suo discorso all’Università di Firenze.