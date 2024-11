Thesocialpost.it - Camogli, turista si sporge per scattare una foto: travolta dalla mareggiata

Leggi su Thesocialpost.it

Momenti di paura a, dove unaè statada una. La donna si trovava sul muretto del molo perunaquando un’onda l’ha sorpresa e trascinata in acqua.Leggi anche: Passeggero di un aereo aggredisce uno steward e tenta di aprire il portellone in volo: bloccatoIl mare in burrasca e il maltempo avevano spinto le autorità a lanciare un avviso chiaro: “Non avvicinarsi a moli e scogliere”. La, nonostante l’allerta, si era fermata per immortalare le onde. Una di queste, più alta e improvvisa, l’ha colpita in pieno.Lasoccorsa a rivaFortunatamente, le correnti l’hanno spinta verso la riva. Alcune persone presenti sono intervenute subito per aiutarla a uscire dall’acqua. La donna ha riportato solo un grande spavento, ma nessuna ferita.