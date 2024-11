Game-experience.it - Avowed, grande libertà di azione ed un lungo video gameplay in terza persona dalle anteprime

In questi minuti è scaduto l’embargo per i provati di, con la stampa specializzata che ha condiviso tante informazioni inedite sul gioco in arrivo a Febbraio 2025 su Xbox e PC. Inoltre è stato pubblicato anche undel GDR.Partiamo subito dal ricordare che il titolo consente ai fan di vestire i panni di unggio completamentelizzabile, intento ad intraprendere un viaggio verso le “Living Lands” su ordine del leader dell’Impero Aedyr, una ndi umani ed elfi.Le Living Lands sono contraddistinte da un’atmosfera che ricorda la frontiera del Far West, dove le persone si dirigono in cerca di una vita migliore, piene di abitanti “ribelli”.non è completamente open world, ma è composto da “zone aperte” grandi e interconnesse, in modo analogo al mondo di gioco di The Outer Worlds.