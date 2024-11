Quifinanza.it - Aumentano le truffe Amazon con il Black Friday, come evitare i due “pacchi” più frequenti

Leggi su Quifinanza.it

Ilè una grande attrattiva per migliaia di potenziali acquirenti a caccia di offerte. Si compra per sé e per anticiparsi sugli incombenti regali di Natale, risparmiando a seconda della categoria e della data d’uscita del prodotto.Le reali offerte non mancano, cosìquelle fasulle. La stessa routine che si ripete ogni anno, da un bel po’, con i più attenti che fanno ricorso a estensione Chrome e simili per verificare l’andamento del prezzo di un dato prodotto in un ampio lasso di tempo. Si possono scoprire numerosein questo modo. Quelle più rischiose e gravose, però, sono ben altre e possono far perdere centinaia di euro o veder svuotato il conto in banca.Hacker suUna vetrina colma di prodotti in sconto, su scala internazionale, rappresenta un terreno fertile per tentativi di