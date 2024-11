Calciomercato.it - Zirkzee via dopo sei mesi: Amorim ha già scelto il suo titolare

Leggi su Calciomercato.it

Il nuovo tecnico pronto a ribaltare le gerarchie in casa Manchester United. Novità anche sul futuro dell’ex Bologna nuovamente accostato alla Serie AÈ iniziata l’eraal Manchester United. Il ribaltone deciso dai ‘Red Devils’ ha portato l’ex Sporting subito alla guida della squadra inglese.obiettivo della Juve: spunta uno scambio clamoroso ma non solo. Novitàl’arrivo diin panchina (Ansa Foto) – calciomercato.it“Quando vieni qui, è così diverso. Vedi i trofei, capisci la storia e l’importanza del club: quando i giocatori vengono qui, dovrebbero fare questa esperienza, penso sia molto importante”. L’allenatore si è presentato ai tifosi e promette: “Vogliamo fare qualcosa di speciale in questo club. Se devo dire la cosa che conta di più, è il carattere. Il modo in cui combattiamo, il modo in cui giochiamo, dobbiamo avere un’identità forte”.