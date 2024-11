Ilgiorno.it - Una comunità più coesa “Partecipare“ fa centro: "Le iniziative piacciono"

Si chiama “”. È un progetto di welfare dinato a fine 2023 grazie all’iniziativa dell’Ufficio di Piano dell’Ambito di Lodi, con l’obiettivo di coinvolgere Comuni ed Enti del Terzo Settore nella co-gestione di interventi per il benessere collettivo. Nel 2024, i Comuni che hanno aderito e collaborano attivamente alle azioni di “” sono Lodi, Codogno, Abbadia Cerreto e Casalpusterlengo. L’azione di “” si caratterizza per l’approccio inclusivo e partecipativo: il progetto promuove la co-progettazione disocio-culturali che favoriscano la coesione sociale, sviluppino reti di supporto di prossimità e valorizzino i luoghi pubblici come spazi di incontro. Il messaggio chiave è che “” significa attivarsi come cittadini per migliorare il benessere dellae del proprio territorio.