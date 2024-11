Anteprima24.it - Truccavano i quiz dei concorsi a Benevento: quattro persone condannate

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minutiÈ giunta la sentenza di primo grado nel processo che ha scoperchiato un sistema di corruzione legato aiper l’accesso nelle forze dell’ordine, coinvolgendo figure apicali dei Vigili del Fuoco, della Guardia di Finanza e dell’Arma dei Carabinieri. Il tribunale di(presidente Rotili, a latere Monaco e Nuzzo) ha condannatoimputati che avevano optato per il rito abbreviato.Le condanne più severe sono state inflitte a Claudio Balletta, 69 anni, funzionario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Roma, e Antonio De Matteo, 72 anni, ex funzionario in pensione dei Vigili del Fuoco di, entrambi condannati a 8 anni di reclusione. Giuseppe Sparaneo, 55 anni, funzionario in servizio a, ha invece ricevuto una condanna a 6 anni e 2 mesi, grazie al riconoscimento dell’attenuante della collaborazione.