Ilgiorno.it - Teatro alla Scala liberato dai ponteggi, il celeste che ospita il Carro di Apollo torna al suo colore originario

Leggi su Ilgiorno.it

Erano vent’anni che non si vedeva quella voltaalle spalle deldi, quelle tinte che oltre due secoli sovrastano la facciata del. È finalmente stato ultimato il restauro iniziato lo scorso febbraio ad opera dell’amministrazione comunale: il 7 dicembre, data della Prima, saranno rimossi ie il tempio della lirica sarà pronto are una nuova stagione. I lavori per ripristinare i colori originari della facciata sono durati circa 240 giorni. Dopo difficili operazioni di pulitura, consolidamento e protezione delle superfici – spiega il Comune di Milano – gli elementi architettonici hanno ritrovato le cromie cancellate dall’azione dell’inquinamento e degli agenti atmosferici, sia negli stucchi rosati sia negli intonaci di fondo., perché è un’icona nel mondo.