Ultimora.news - Scattano nuove regole alla Guida: nessuno se lo aspettava!

Leggi su Ultimora.news

Il Codice della Strada sta per subire una trasformazione radicale. Il Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge sulla sicurezza stradale. Tra sanzioni inasprite,normative per neopatentati e obblighi per i conducenti di monopattini elettrici, con le modifiche al Codice della Strada punta a ridurre drasticamente gli incidenti e a migliorare la sicurezza. Tra le principali novità ci sono misure più severe per chisotto l'effetto di alcol o droghe, l'introduzione dell'Alcolock, l'inasprimento delle sanzioni per l'uso del cellulare, e la regolamentazione dei monopattini elettrici. Ecco i principali cambiamenti che ci attendono.Modifiche codice della Strada:sanzioni per alcol, stupefacenti e cellulareCome riporta AltroConsumo.it, una delle novità più importanti riguarda il consumo di alcol e droghe.