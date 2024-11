Per lui una bara particolare | dolore al funerale di Liam Payne tra amici e colleghi e la sua ex

Leggi su Caffeinamagazine.it

Una cerimonia riservata, intima, con glipiù stretti e i familiari. Il corpo del cantante è stato deposto in unablu, ed arrivata trasportata da un antico carro bianco. Ad aspettarlo tanti visi pallidi, con gli occhiali scuri che non riuscivano a mascherare del tutto le lacrime. Dentro la chiesa, ad attenderlo, tanto volti dello spettacolo e della musica internazionale a dimostrazione che certi legami non si spezzano mai.>> “Il giorno più brutto della mia vita”. Rosita Celentano in lutto: ha aspettato prima di condividere questo enormeAi microfoni dei giornalisti gli ex membri della sua band hanno rilasciato dichiarazioni frammentarie: “Siamo devastati”, “è un momento estremamente doloroso”, “i ricordi che abbiamo condiviso con lui saranno custoditi per sempre”.