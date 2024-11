Tg24.sky.it - Omicidio di Nada Cella a Chiavari, in tre vanno a processo per il delitto del 1996

Annalucia Cecere è stata rinviata a giudizio per ildi, uccisa anel. Dopo un'udienza durata dieci ore, la terza sezione penale della Corte d'Appello del tribunale di Genova ha deciso di accogliere il ricorso della pm Gabriella Dotto contro il non luogo a procedere della gip Angela Maria Nutini per l'assassinio della donna.venne uccisa nello studio del commercialista Marco Soracco, dove lavorava come segretaria, il 6 maggio. Aanche lo stesso Soracco e la madre Marisa Bacchioni, difesi dall'avvocato Andrea Vernazza, accusati di favoreggiamento e false dichiarazioni ai pm.