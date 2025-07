Napoli secondo giorno di raduno | prima volta in azzurro per Kevin De Bruyne

Tempo di lettura: < 1 minuto Il secondo giorno di raduno a Castel Volturno porta con sé un’immagine destinata a restare nella storia recente del Napoli: Kevin De Bruyne con la maglia azzurra. È la sua prima volta ufficiale da giocatore del club campione d’Italia. Dopo l’annuncio, le firme, le foto e il clamore mediatico, oggi è arrivato anche il momento del lavoro. Il fuoriclasse belga si è presentato al centro sportivo per svolgere le visite mediche e i consueti test atletici insieme al secondo gruppo di calciatori convocati per l’inizio della nuova stagione. Il Napoli, con un comunicato ufficiale, ha reso noto l’elenco completo dei calciatori presenti in questa seconda giornata: “Proseguono gli allenamenti per i Campioni d’Italia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

