Leoni Inter i nerazzurri continuano a spingere | si lavora a fuoco lento il piano

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. L’ Inter continua a puntare sui giovani talenti per il futuro e, secondo quanto riportato dall’ ANSA, i nerazzurri starebbero facendo pressioni per portare Giovanni Leoni, difensore classe 2006, dal Parma a Milano. Il giovane talento, che ha mostrato ottime qualità nella difesa degli emiliani, è ormai da tempo nel radar dell’Inter, che sta cercando di rinforzare la propria linea difensiva con un investimento sui giovani, in linea con la politica della dirigenza nerazzurra. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Leoni Inter, i nerazzurri continuano a spingere: si lavora a fuoco lento, il piano

