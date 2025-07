Beautiful anticipazioni al 26 luglio | Thomas chiede a Hope di sposarlo

Beautiful, anticipazioni dal 20 al 26 luglio. Thomas chiede a Hope di sposarlo ma la ragazza chiede tempo per dare una risposta. Ridge è in ansia perché sa che Hope non prova per Thomas lo stesso amore che lui nutre per lei, e teme che questo possa far soffrire il figlio, riportandolo nello stato ossessivo . 🔗 Leggi su 2anews.it

