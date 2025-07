A1 inferno in galleria Auto ferma travolta dal tir | 3 morti tra le lamiere Chi sono le vittime

Firenze, 16 luglio 2025 – Si è bloccata nel bel mezzo della corsia. Alcune auto in transito sono riuscite a schivarla, un camion invece non è riuscito a evitare l’impatto, molto violento, con la Fiat Panda. Due donne (65 e 39 anni) e un uomo (69) sono morti sul colpo, una 37enne e una bambina di 4 anni sono rimaste ferite molto gravemente, una famiglia distrutta. È il tragico bilancio dell’ incidente stradale avvenuto il 15 luglio tra un tir e una macchina intorno alle 14, all’interno della galleria di Base sulla A1, nel tratto della Direttissima compreso tra Firenzuola e Badia in direzione Bologna nel comune di Barberino di Mugello, in provincia di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A1, inferno in galleria. Auto ferma travolta dal tir: 3 morti tra le lamiere. Chi sono le vittime

