Sportiello-Atalanta, fatta per il ritorno del portiere nerazzurro. E' la terza volta che succede all'estremo difensore Una trattativa tanto precisa quanto istantanea quella dell'Atalanta per quanto riguarda il secondo portiere. I nerazzurri avevano nel mirino Marco Sportiello per quello che sarebbe stato un terzo ritorno tra esperienza, completamento del reparto e ovviamente tanti vantaggi anche .

C'è una figurina dei calciatori introvabile che collega una ex leggenda dell'Atalanta con uno dei candidati al soglio vaticano, che Papa Francesco ha lasciato vuoto a partire dallo scorso 21 aprile.

Pierbattista Pizzaballa è parente di Pier Luigi Pizzaballa. Il cardinale, il cui nome è nella lista dei possibili successori di Papa Francesco, è il figlio del cugino del portiere ex Atalanta degli anni Sessanta e Settanta noto per essere stato la figurina introvabile per antonomasia del celebre album Panini, che ieri ha pianto la morte di Aldo Hugo Sallustro, il proprietario della casa editrice.

Tra i cardinali indicati come possibili successori di Papa Francesco c'è anche Pizzaballa, parente dell'ex portiere dell'Atalanta famoso per la figurina introvabile Tra i nomi che si fanno del possibile nuovo Papa, vi è quello di Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme e cardinale.

