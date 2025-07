Pisa rissa alla Stazione Sangue paura e feriti

Pisa, 15 luglio 2025 – P aura e sangue per una rissa scoppiata nella serata del 15 luglio sotto le logge della Galleria Gramsci alla Stazione. Da una prima ricostruzione, tutto sarebbe partito da una lite tra due persone che si sarebbero prese a bottigliate, utilizzando come arma una bottiglia di birra rotta. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e due ambulanze del 118 per soccorrere i feriti. Un video che sta girando sui social mostra il momento dell'intervento delle forze dell'ordine per sedare la rissa. Si sente qualcuno gridare "aiuto" e due uomini a terra. Una vasta chiazza di sangue è rimasta sul pavimento.

In questa notizia si parla di: pisa - rissa - stazione - sangue

