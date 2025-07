Aeroporto dell' Umbria ormai vola alto | nuovo picco giornaliero da 3500 passeggeri Tutti i dati Proietti | Investiremo ancora

Ormai per l'aeroporto di Perugia paralare di rilancio è decisamente superato: di anno in anno gli investimenti e l'esperienza maturata generano record su record. Gli ultimi risalgono nel mese di giugno: 28 giugno 2025 si è registrato il nuovo picco storico giornaliero con 3.470 passeggeri. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ad attendere il Presidente francese e la moglie Brigitte in aeroporto non c'erano Carlo III e Camilla ma il principe William e la moglie, a riprova dell’importanza che i futuri monarchi hanno ormai a livello internazionale - A ll’arrivo questa mattina su suolo britannico, nell’aeroporto militare londinese di Northolt, per una visita di Stato dalla durata di tre giorni, i Macron non sono stati accolti da Carlo III e della regina Camilla.

L'uomo che oggi è morto risucchiato dal motore di un aereo in decollo dall'aeroporto di Orio al Serio si chiamava Andrea Russo, aveva 35 anni e viveva a Calcinate, in provincia di Bergamo. A riferirlo è il Corriere della Sera. Ancora ignoti i motivi del gesto. Vai su Facebook

Solar Farm a Fiumicino: il più grande impianto fotovoltaico aeroportuale in Europa

