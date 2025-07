Napoli inizia il regno di Kevin De Bruyne

Il primo ad arrivare, quasi l'ultimo ad andare via. Quella di ieri è stata la giornata di Kevin De Bruyne: la prima volta a Castel Volturno, la prima volta con la maglia azzurra. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Napoli, inizia il regno di Kevin De Bruyne

Napoli sogna di firmare … Kevin de Bruyne! - 2025-05-08 19:40:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: In poche settimane, il Napoli Potevo Celebra il quarto “scudetto” nella sua storia, Il secondo negli ultimi tre anni.

Kevin de Bruyne porta il Manchester City in vantaggio dopo che i lupi dominano le prime fasi - 2025-05-02 21:46:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Kevin de Bruyne ha segnato la sua penultima partita all’Etihad come giocatore di Manchester City con l’obiettivo di apertura mentre la squadra di Pep Guardiola ha cavalcato la fortuna per guidare i lupi.

Non può essere possibile che Kevin de Bruyne rimanga a Manchester City - 2025-05-02 23:57:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Pep Guardiola ha ammesso che sarebbe stato “quasi impossibile” sostituire Kevin de Bruyne ma ha detto che “non può essere possibile” che il belga rimanga al Manchester City la prossima stagione.

Il secondo giorno di raduno a Castel Volturno per il Napoli di Antonio Conte inizia con l'arrivo di Kevin De Bruyne al centro sportivo. Il belga è stato il primo, poi capitan Di Lorenzo, Ngonge, Olivera e tutti gli altri a seguire. All'esterno del training center diversi ti

Seguendo la storia Instagram di Tony #DiPaolo (Staff #Napoli), sopra l'armadietto di Kevin #DeBruyne compare il numero 10, dovrebbe essere solamente un numero provvisorio, ma mai dire mai.

Napoli, Kevin De Bruyne a Castel Volturno: la reazione del belga alla vista della maglia. Il video - Già nella giornata di ieri il primo gruppo di giocatori del Napoli (composto da Buongiorno, Cajuste, Cheddira, Contini, Folorunsho, Hasa, Lindstrom, Marianucci, Mazzocchi, Obaretin, ... Secondo msn.com