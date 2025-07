Ex Ilva sul forno elettrico le prime aperture Salis | Chiediamo un tavolo con il governo i sindacati e tutte le parti coinvolte

All’Airport Tower Hotel Genova si è svolto il convegno di Fiom Genova sul forno elettrico e il futuro della siderurgia. Il progetto del forno elettrico incassa il sostegno di sindacati e mondo produttivo. PiĂą caute le istituzioni. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Ex Ilva, sul forno elettrico le prime aperture. Salis: “Chiediamo un tavolo con il governo, i sindacati e tutte le parti coinvolte”

#ilva i sindacati sanno benissimo che con forni elettrici al posto degli afo, il personale addetto si dimezza. Non a caso non parlano di lavoro, ma di "salvaguardia dei livelli occupazionali" =>CIGS Vai su X

Riparte l'altoforno 4 dell'ex Ilva, dopo un intervento tecnico durato tre giorni. Mentre lo stabilimento torna operativo, il confronto sull'ambiente si... Vai su Facebook

Ex Ilva e forno elettrico a Genova, Salis vedrà Urso: “Preoccupazioni su ambiente e lavoro” - La sindaca di Genova Silvia Salis incontrerà domani il ministro delle Imprese Adolfo Urso per discutere del piano di decarbonizzazione dell’ex Ilva che prevede un forno elettrico a Cornigliano ... Scrive msn.com

Piano Ex Ilva, un forno elettrico a Genova: presto l'incontro fra sindaca Salis e ministro Urso: "Vogliamo capire di più" - La sindaca al convegno sulla siderurgia organizzato da Fiom Cgil: "Garanzie su sostenibilità ambientale e ricaduta occupazionale" ... Riporta telenord.it