Basket Milano ufficializza Devin Booker Caruso a Napoli Canka torna in Italia a Bologna

Continua ad essere infuocato il mercato del basket italiano. Un’altra giornata di colpi importanti per le squadre della Serie A. Sembra esserci un continuo botta e risposta tra Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Dopo l’ufficialità dei campioni d’Italia di Karim Jallow, oggi è stata l’Olimpia ad annunciare Devin Booker, solo omonimo di quello dei Phoenix Suns, ma giocatore da anni protagonista in Eurolega e che ha firmato un biennale con Milano, andando a rinforzare il reparto lunghi. Bologna non è comunque rimasta a guardare, visto che la Virtus ha annunciato un’altra ufficialità quest’oggi ed è quella di Abramo Canka, ala ventitreenne che ha vissuto le ultime stagioni in NCAA e che ha fatto parte delle varie nazionali giovanili. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket, Milano ufficializza Devin Booker. Caruso a Napoli, Canka torna in Italia a Bologna

