Durante i festeggiamenti per i 165 anni del Corriere Adriatico, alla mole Vanvitelliana di Ancona, è arrivato anche un messaggio da Papa Leone XIV. A leggerlo al pubblico il direttore del quotidiano, Giancarlo Laurenzi: “In occasione del 165esimo anniversario del Corriere Adriatico vi rivolgo il beneaugurante sostenendo vivo apprezzamento per l’importante evento compilare. Mentre esorto a favorire un servizio informativo sempre più politicamente rispettoso dell’integrità della persona umana. Ricordo che la comunicazione non è solo trasmissione di informazioni, ma creazione di una cultura, di ambienti umani digitali, che diventino spazi di dialogo e confronto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

