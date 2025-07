Media ' intesa con Iran entro fine agosto o sanzioni dure'

Gli Stati Uniti - d'accordo con il Regno Unito, la Francia e la Germania - hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l'Iran. Se entro quella data non sarĂ raggiunta un'intesa scatteranno sanzioni severe contro l'Iran. Lo riporta Axios citando alcune fonti, secondo le quali l'accordo è stato raggiunto dal segretario di Stato Marco Rubio insieme ai ministri degli esteri britannico, francese e tedesco. Le sanzioni saranno attivate in base al meccanismo di ' snapback ' che riattiverĂ quelle previste dall' Onu e revocate in base all'accordo del 2015.

La svolta di Trump in Arabia Saudita: via le sanzioni alla Siria e un’apertura all’Iran - Nel suo viaggio a Riad, Donald Trump ha delineato un cambio di rotta nella geopolitica per il Medio Oriente, fatta di affari miliardari come leva per nuove aperture diplomatiche.

Trump conferma la cacciata di Waltz: «Sarà ambasciatore Onu». Rubio al suo posto?«Sanzioni a chi compra petrolio dall'Iran» - Waltz aveva condiviso piani di attacco agli Houthi in una chat non protetta in cui aveva invitato per errore un giornalista

Trump minaccia sanzioni a chiunque compri petrolio dall’Iran - Donald Trump ha minacciato sanzioni contro chiunque acquisti petrolio dall’Iran. L’avvertimento, comunicato con un post sul suo social Truth, è arrivato dopo il rinvio dei colloqui sul nucleare iraniano che erano inizialmente in programma per il 3 maggio a Roma.

Il sindaco di Bari Vito Leccese ha annunciato l’intenzione di conferire le chiavi della città a Francesca Albanese, relatrice delle Nazioni unite per i territori palestinesi occupati. Lo ha deciso dopo le sanzioni ignobili degli Stati Uniti nei suoi confronti. Un atto sim Vai su Facebook

Usa, intesa con Iran entro agosto o sanzioni dure. Trump chiede stop dei raid in Siria - Gli Stati Uniti, d’accordo con il Regno Unito, la Francia e la Germania, hanno deciso di fissare alla fine di agosto la scadenza per il raggiungimento di un accordo sul nucleare con l’Iran. Da ilsole24ore.com

