Il percorso cinematografico di John Cena, noto principalmente come wrestler professionista, ha attraversato diverse fasi caratterizzate da successi e insuccessi. La sua prima apparizione sul grande schermo risale al film The Marine, un action movie del 2006 che avrebbe potuto segnare un punto di partenza promettente per la carriera attoriale dell’atleta. Questa pellicola, considerata una versione poco riuscita di un remake di Commando, rischiò di compromettere le sue prospettive nel cinema. il debutto cinematografico di john cena con the marine. una proposta iniziale poco fortunata. John Cena fu scelto per interpretare il protagonista in The Marine dopo il ritiro di attori come Stone Cold Steve Austin e Randy Orton. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - John cena e il film che rischiò di rovinare la sua carriera