PlayStation Plus verranno rimossi 14 giochi ad Agosto 2025 | The Witcher 3 Star Wars Jedi | Survivor ed altri

Sony ha ufficializzato i 14 giochi che abbandoneranno il catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium il 19 agosto 2025. L’elenco, piuttosto corposo, comprende alcuni dei nomi più rilevanti dell’intero servizio, come The Witcher 3: Wild Hunt, Star Wars Jedi: Survivor e EA Sports UFC 5. Quest’ultimo, in particolare, aveva fatto registrare un boom di giocatori del +127% dopo il suo arrivo a marzo, diventando uno dei titoli più giocati nella storia del servizio dopo God of War: Ragnarok. Oltre ai giochi citati, a lasciare il catalogo saranno anche Top Spin 2K25, Wild Hearts, RIDE 5 ben cinque capitoli della saga Sword Art Online: Last Recollection ed altri ancora, per una selezione eterogenea che va dai giochi di ruolo e sportivi a titoli d’azione e party game, colpendo diversi gusti e generi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - PlayStation Plus, verranno rimossi 14 giochi ad Agosto 2025: The Witcher 3, Star Wars Jedi: Survivor ed altri

In questa notizia si parla di: giochi - playstation - plus - agosto

Il PlayStation Store ha aumentato i prezzi dei giochi in un Paese, alimentando il malumore dei fan - Il malcontento cresce in Brasile tra gli appassionati PlayStation: Sony ha aumentato i prezzi dei giochi digitali su PlayStation Store, anticipando la tabella di marcia inizialmente fissata per ottobre, con l’uscita di Ghost of Yotei.

PlayStation Plus Essential, Sony ha annunciato i giochi “gratis” di Maggio 2025 per PS5 e PS4 - Sony Interactive Entertainment ha annunciato i giochi del PlayStation Plus Essential di Mango 2025, dedicati anche in questo caso agli abbonati al servizio in possesso di una PS5 o PS4.

Mario Kart World ed i giochi da 80 dollari sono convenienti, secondo un ex dirigente di PlayStation - Il dibattito sui giochi venduti a 80 dollari è più acceso che mai, ma secondo Shuhei Yoshida, storico ex dirigente di PlayStation, il prezzo è giustificato – soprattutto se si parla di titoli come Mario Kart World.

Giochi PS Plus Agosto 2025: rumor e anticipazioni http://dlvr.it/TLvdRJ #GiochiPSPlus #PSPlusAgosto2025 #Videogiochi #Sony #GiochiGratis Vai su X

Cyberpunk 2077 guida i giochi PlayStation Plus di luglio, tra survival, gestionali e classici, mentre inizia l'anteprima degli Sconti Estivi con offerte fino al 90%. Vai su Facebook

PlayStation Plus: quali giochi lasciano il catalogo ad agosto? C'è anche un soulslike; PlayStation Plus perderà 14 giochi ad agosto, tra i quali The Witcher 3 e Star Wars Jedi: Survivor; 14 giochi gratis lasciano PS Plus Extra e Premium ad agosto.

PlayStation Plus perderà 14 giochi ad agosto, tra i quali The Witcher 3 e Star Wars Jedi: Survivor - Con l'arrivo dei nuovi giochi di luglio, si precisa anche la lista dei giochi che verranno rimossi nel mese di agosto 2025 dal catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium, e anche in questo caso si t ... Secondo msn.com

Dite addio a questi 14 giochi su PS Plus Extra e Premium - PlayStation Plus Extra e Premium rimuove 14 giochi dal catalogo, inclusi alcuni titoli di grande richiamo tra quelli in uscita. Segnala msn.com