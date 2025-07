Letizia | Modric meglio di De Bruyne In attacco non ho dubbi Sorpresa sulla sinistra | ESCLUSIVO

Le dichiarazioni del noto giornalista di Sporitalia. Il punto sulle trattative in entrata del club rossonero Intervista esclusiva a Francesco Letizia, che fa il punto sul calciomercato del Milan. Si parte parlando di Luka Modric. Il centrocampista croato viene messo a confronto con De Bruyne, altro grande affare della Serie A. Letizia: “Modric meglio di De Bruyne. In attacco non ho dubbi. Sorpresa sulla sinistra” ESCLUSIVO (LaPresse) – MilanLive.it Meglio il croato o De Bruyne? “ Scelgo Modric perché ho guardato tante partite del City e vedo De Bruyne più in difficoltà rispetto a Modric, che è sicuramente più integro fisicamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Letizia: “Modric meglio di De Bruyne. In attacco non ho dubbi. Sorpresa sulla sinistra” | ESCLUSIVO

Modric, Dzeko, De Bruyne… Perchè solo campioni “consumati”? - De Bruyne è un fenomeno ma va per i 34 anni, quindi non è un ragazzino e, ultimamente, qualche infortunio l’ha ... Come scrive tuttomercatoweb.com