Bimbo ritrovato a Ventimiglia gli eroi della Protezione civile a Palazzo Chigi da Meloni | Difficile descrivere l’emozione di essere qui

La squadra di Pompeiana (Imperia) ricevuta dalla premier era composta da Dario Mattiauda, Edoardo Campione e Matteo Trecci. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Bimbo ritrovato a Ventimiglia, gli eroi della Protezione civile a Palazzo Chigi da Meloni: “Difficile descrivere l’emozione di essere qui”

In questa notizia si parla di: bimbo - ritrovato - ventimiglia - eroi

La mamma lo rimprovera e lui scompare nel nulla: ritrovato dopo ore di ricerche il bimbo di 10 anni - È stato ritrovato dopo un paio d'ore di ricerche, fatte a batticuore, setacciando l'intero centro di Aragona, il bimbo di 10 anni che era sparito nel nulla.

Bimbo scomparso, il prefetto: “Lo ha ritrovato lo psicologo” - Ventimiglia, 14 luglio 2025 – “È stata una grandissima emozione, frutto di un grande gioco di squadra.

Partorisce un bimbo in casa e lo getta nel water: il corpicino ritrovato in un tombino, arrestata 29enne - Il parto risale a ottobre. Il corpicino del neonato è stato ritrovato in un tombino collegato alle tubature dell'abitazione.

Allan è stato ritrovato vivo. Il bimbo di 5 anni era scomparso venerdì notte da un campeggio di #Ventimiglia. #Tg1 Vai su Facebook

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, gli eroi della Protezione civile a Palazzo Chigi da Meloni: “Difficile descriv…; Trovato il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo. Il papà commosso: «Abbiamo avuto paura, sono stati giorni tremendi»; Bambino ritrovato da tre volontari della protezione civile: “Un’emozione unica: era vivo. Non era spaventato”.

Bimbo ritrovato a Ventimiglia, gli eroi della Protezione civile a Palazzo Chigi da Meloni: “Difficile descrivere l’emozione di essere qui” - La squadra di Pompeiana (Imperia) ricevuta dalla premier era composta da Dario Mattiauda, Edoardo Campione e Matteo Trecci ... Lo riporta ilsecoloxix.it

Allen il bimbo ritrovato a Ventimiglia, le 36 ore di buio nel bosco: qualcuno lo ha aiutato? - Sta bene ed è tornato a casa il piccolo Allen, il bimbo di cinque anni scomparso per un giorno e mezzo a Latte, frazione di Ventimiglia. Scrive msn.com