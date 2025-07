Marciapiedi di Torrione pieni di veleno per topi | la denuncia di una lettrice

“I marciapiedi di Torrione sono pieni di veleno. Capisco l'emergenza blatte, ma non credo che sia giusto non poter camminare con un passeggino oppure con un carello della spesa perchè si rischia portare veleno nelle nostre case”. A segnalarlo alla nostra redazione è una lettrice, che chiede una. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

