Asllani interesse reale dalla Serie A! Situazione bloccata

Kristjan Asllani è ormai da tempo nel mirino di alcune squadre di Serie A. Sul centrocampista albanese l’Inter ha fatto intendere che potrà partire in estate. INTERESSE – Kristjan Asllani potrebbe essere uno dei nomi caldi del mercato estivo dell’ Inter. Il centrocampista albanese, classe 2002, è finito nel mirino di diversi club in cerca di un profilo giovane ma già rodato a livello di Serie A. Tra le squadre italiane più interessate ci sono il Bologna e la Fiorentina, entrambe alla ricerca di rinforzi in mezzo al campo. Anche il Betis Siviglia avrebbe sondato il terreno, dimostrando interesse per un possibile trasferimento in Liga. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Asllani, interesse reale dalla Serie A! Situazione bloccata

