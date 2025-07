Calcio femminile | iniziano i quarti agli Europei L’Italia ci prova belle sfide tra Inghilterra-Svezia e Francia-Germania

O dentro, o fuori; da domani non si scherza in più. Tra poco meno di ventiquattro ore cominceranno ufficialmente i quarti di finale ai Campionati Europei 2025 di calcio femminile. Saranno letteralmente quattro giorni di fuoco in Svizzera, dove si scontreranno le otto formazioni più competitive del vecchio continente, tra cui figura anche un’Italia motivata a scrivere una preziosa pagina di storia. La compagine azzurra sarà proprio la prima a scendere in campo. Domani, mercoledì 16 luglio, si disputerà infatti Italia-Norvegia, una partita sicuramente ostica, ma che potrebbe offrire comunque delle buone opportunità alle nostre ragazze. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile: iniziano i quarti agli Europei. L’Italia ci prova, belle sfide tra Inghilterra-Svezia e Francia-Germania

