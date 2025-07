Tragedia nella galleria dell' A1 morti un uomo e due donne del Vco

Sarebbero del Vco le tre persone decedute oggi, martedì 15 luglio, nell'incidente mortale avvenuto nella galleria della A1, nel tratto della Direttissima compreso tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna. Si tratta di due donne e un uomo di 40, 65 e 70 anni: le tre vittime si trovavano. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Tragedia nella galleria dell'A1, morti un uomo e due donne del Vco - L'incidente mortale è avvenuto nel tratto tra Firenzuola e Badia. Come scrive novaratoday.it

Tragedia in galleria sull’A1: sterminata una famiglia. Muoiono in tre, grave una bimba - La Fiat Panda si ferma all’improvviso nella galleria di Base della Variante di Valico. Si legge su giornalelavoce.it