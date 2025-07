Chi sono le vittime dell’incidente nella Galleria di Base | deceduti nonni e zia della bimba ferita

Le tre persone decedute nell’incidente sull’A1 sono originarie di Gravellona Toce. Un gravissimo incidente si è verificato nel primo pomeriggio di martedì 15 luglio nella Galleria di Base della Variante di Valico, sull’Autostrada A1, nel tratto toscano al confine con l’Emilia-Romagna, tra Firenzuola e Badia. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, si è fermata improvvisamente in corsia di marcia mentre viaggiava verso nord. Poco dopo è sopraggiunto un tir che non è riuscito ad evitare l’impatto: lo scontro è stato violentissimo. Tre le vittime: erano tutti familiari. Il bilancio è tragico: tre persone hanno perso la vita, mentre due sono rimaste gravemente ferite. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi sono le vittime dell’incidente nella Galleria di Base: deceduti nonni e zia della bimba ferita

Riaperta l'autostrada A1 chiusa per l'incidente avvenuto all'interno della galleria di Base in cui sono morte tre persone e rimaste ferite altre due. Al momento sono 7 i km di coda verso Bologna. Vittime e feriti viaggiavano tutte sull'auto: morto anche il cane a bor Vai su X

È pesante il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella galleria di Base della Variante di Valico, nel tratto toscano dell'autostrada al confine con l'Emilia Romagna Vai su Facebook

Sono di Gravellona Toce le tre vittime dell'incidente sull'A1 - Gravemente ferite l'altra figlia di 37, che era alla guida dell'auto, e la sua bambina di 4 anni ... rainews.it scrive

Incidente sull'A1, le vittime sono un uomo e due donne. Il mistero della dinamica: perché la Panda si è fermata in galleria? - Così una Fiat Panda, fermatasi in corsia di marcia, è stata travolta da ... Come scrive msn.com