Sancho Juve, nuova offerta dei bianconeri: i dettagli sull’ultima cifra proposta al Manchester United. Le ultimissime. La Juventus non si lascia intimorire dalle varie difficoltĂ che potrebbero sorgere nella trattativa per Jadon Sancho e continua a lavorare con determinazione per portare l’esterno offensivo inglese in bianconero. Come riferito da Alfredo PedullĂ su X, il calciomercato Juve ha fatto un passo avanti concreto con una proposta da 15 milioni di sterline, una cifra che si discosta dai 25 milioni richiesti dal Manchester United. Nonostante la distanza tra le due offerte, la Juventus non si lascia scoraggiare, forte della volontĂ di Sancho di trasferirsi a Torino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sancho Juve, nuova offerta dei bianconeri che insistono! Si inizia a fare sul serio: con questa cifra si vuole convincere il Manchester United. I dettagli