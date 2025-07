Calciomercato Milan | duello per Pubill si cerca l’affondo già domani

Il Milan accelera la ricerca di un terzino destro e, viste le alte pretese dello Strasburgo per GuĂ©la DouĂ© vira su Pubill. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: duello per Pubill, si cerca l’affondo giĂ domani

In questa notizia si parla di: milan - pubill - calciomercato - duello

Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill - Il nuovo Milan di Allegri e Tare prova a svoltare a destra. Salutato Walker che torna al Manchester City solo di passaggio (lo aspetta Mourinho.

Calciomercato.com – Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill | Primapagina - 2025-06-14 10:30:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Milan, svolta a destra: contatti per Doué e Pubill | Primapagina | Calciomercato.

CM.com – Milan: rispunta Vanderson tra Pubill e Guela Doué, fratello del giustiziere dell’Inter in Champions | Calciomercato - 2025-06-18 06:00:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

? Duello Roma-Milan per Marc Pubill! Visione, corsa e struttura: il terzino dell’Almería è pronto al salto in Serie A. Secondo @DiMarzio, anche la Roma si è mossa per il classe 2003! #Calciomercato #SerieA #Milan #Roma #Pubill ? Vai su X

Il Milan ha messo nel mirino Marc Pubill, terzino destro classe 2003 dell’Almería, profilo giovane, fisico (190 cm), veloce e molto offensivo, che nella scorsa stagione ha collezionato 40 presenze con 1 gol e 5 assist. Il Vai su Facebook

Milan, altro flop dopo Archie Brown? Trattativa difficile per Guela Doue, torna di moda Pubill; Milan, rivoluzione sulle fasce: Doué e Pubill in lizza a destra, Brown possibile erede di Theo Hernandez; Roma, Ghisolfi dimentica Pubill e guarda ancora al Rennes: offerta per Assignon.

Milan, avanza Pubill: si può chiudere mercoledì - Il Milan continua a cercare un terzino destro e nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni di Marc Pubill dell'Almeria. sport.sky.it scrive

Milan, risalgono le quotazioni di Pubill: accelerata nelle prossime ore per anticipare le pretendenti - Non calano le richieste dello Strasburgo al Milan per Doué, quindi salgono le quotazioni di Pubill per il ruolo di terzino ... Come scrive gianlucadimarzio.com